Altınok'tan Ege bölgesindeki OSB'lere ziyaret

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yapımı hızla devam eden Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta elektrik ana hattı, idari bina ve AGYG elektrik şebekesi yapım ihalesinin ardından yapım için yer teslimlerini yapan Ezine Gıda İhtisas Organize Bölge Müdürlüğü, şimdi de yatırımcılara arsa tahsisi yapmak için çalışmalara başladı. Bölge Müdürü Alper Altınok çalışmalar kapsamında Ege bölgesinde bulunan OSB’lere biz dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Altınok, 3 günü kapsayan Ege çalışmalarının ardından dönüş yolunda soruları yanıtlayarak, “Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak 112 Hektar alanda 58 adet fabrika ile hizmet eden Aydın Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ettik. Bu vesileyle öncelikli olarak Aydın OSB Bölge Müdürü Ali Eycellioğlu, Çevre Mühendisi Melike Cerit ve Elektrik Mühendisi Eren beye ve 185 hektar alanda 25 fabrika ile hizmet veren Söke Organize Sanayi Bölgesi ve 98 hektar alanda 45 sanayi parselinden oluşan ve yapımı devam eden Ödemiş Organize Sanayi Bölgelerini ziyaret ettik. Arsa tahsisleri konusunda ve teknik konularda bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaşan Söke OSB Müdürü Erkin Çoban ve Ödemiş OSB Müdürü Volkan Şahin’e göstermiş oldukları ilgiden dolayı ayrıca çok teşekkür ederiz. Çalışmalar bizim açımızdan tecrübe paylaşımı olarak çok faydalı geçti. Birçok yerde bu ve benzer çalışmaları gidip bizzat yerinde uygulama halinde görüp bilgi donatımızı geliştiriyoruz. Amacımız; hata veya yanılgı payı olmadan yüzümüzün akıyla tecrübeleri Ezine Gıda İhtisas OSB’ye yansıtmak. Çünkü bizim Ezine OSB’miz, Çanakkale olduğu kadar Türkiye’deki OSB’ler açısından da çok önemli örnek bir model oluşturacak. Bu manada titizleniyoruz. Yakında arsa tahsislerimizi yapacağız. Gecemizi gündüzümüze katıp güzel bir eser ortaya çıkarmak için çaba harcıyoruz. Sonuçta Ezine Gıda İhtisas OSB bölgemiz ürünlerinin değerlendirileceği, binlerce insana iş ve aş verecek, yurt ekonomimize katkı sağlayacak, ihracatımıza destek sağlayacak. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz ” açıklamalarında bulundu.

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