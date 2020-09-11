Temizliği gittiği evden 10 bin 400 euro çaldı (2)

TUTUKLANDI
ÇANAKKALE'de temizliğe gittiği S.S.'nin (53) evinden 10 bin 400 euro çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Neslihan Kurt (33), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kurt, cezaevine gönderildi.Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2020-09-11 17:24:31
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