Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Halil Sezai tarafından darbedilen Meriç ile ilgili açıklama:

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale kent merkezi ve Yeni ilçesi ile köylerinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüpheli şahıslara yönelik düzenledikleri operasyonda; 300 gram esrar maddesi, 50 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap, 120 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet av tüfeği fişeği, 8 adet 9 mm tabanca fişeği,1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla muhafaza altına alınırken, şüpheli S.G., Ö.A., K.G., ve ŞD. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.