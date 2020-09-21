Çanakkale´de kaçak tütün operasyonu

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Biga ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bin 860 tek doldurma sigara, 3 kutu gümrük kaçağı nargile tütünü ve 63 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Biga ilçesinde şüpheli H.S.´nin iş yerinde kaçak tütün mamulleri tespit edildi. Ekiplerin iş yerinde yaptığı aramada; bin 860 tek doldurma sigara, 3 kutu gümrük kaçağı nargile tütünü ve 63 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Polis tarafından el konulan tütün mamulleri, imha edilmek üzere Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü´ne teslim edildi.
Şüpheli H.S. ise, polis ekipleri tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Biga ÇANAKKALE, (DHA)
2020-09-21 18:34:05
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.