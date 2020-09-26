Çanakkale’de orman yangını Sitelerin yanında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Sitelerin yanında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.



Yangın, Gelibolu ilçesi Bolayır köyü Asker Çeşme mevkiinde yazlık sitelerin bulunduğu otluk alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızlı bir şekilde büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yerleşim yerinde korku ve panik yaşanırken durum ekiplere bildirildi. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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