Bozcaada Kaymakamından okul ziyareti

Çanakkale’nin Bozcaada ilçe Kaymakamı Bahar Kaya, anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerini ziyaret etti.
Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya, 20202021 Eğitim Öğretim yılına başlayan Bozcaada İstiklal İlköğretim Okulu ile Bozcaada Anaokulunu ziyaret etti. Kaymakam Bahar Kaya, birinci sınıf öğrencilerinin derslerine katılıp, heyecanlarına ortak oldu. Ardından anaokuluna geçen Kaya, minik öğrencilerle tanışıp sohbet etti. Kaymakam Kaya, Covid19 tedbirleri kapsamında okulda yapılan düzenlemeleri de denetledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.