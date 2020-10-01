Özel çocuklar itfaiye eri oldu

Çan Belediyesi, 25 Ekim1 Eylül İtfaiyecilik Haftasını özel çocuklar ile birlikte kutladı. Özel çocuklar temsili itfaiye eri oldu.

“Toplumsal hayata eşit ve etkin katılımlarını desteklemek adına, özel çocuklarımızın her daim farkında olarak sosyal ve insanî sorumluluğumuz ile bugünümüzü onlara ayırdık” diyerek duygularını paylaşan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Özel çocuklarımızı, İtfaiyecilik Haftası münasebetiyle itfaiye eri olarak ağırladık ve şehir turunda onlara da yer verdik. İtfaiye eri sahaya çıkmadan ve olaya müdahale etmeden evvel hangi hazırlık aşamalarından geçerse bunları çocuklarımıza anlattık. Özel hediyelerin de sunulduğu mutlu bir gün geçirmelerini sağladık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.