Ünlü komedyen Ata Demirer'den hayvanseverlere çağrı

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Çanakkale'nin Geyikli beldesinde belediyeye ait hayvan barınağını ziyaret eden Ata Demirer, barınaktaki hayvanları sahiplenme çağrısı yaptı.

Tatilini Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki evinde geçiren ünlü komedyen Ata Demirer, Eyvah Eyvah filmlerine ev sahipliği yapan Geyikli beldesinde yeni açılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Demirer "Geyikli Hayvan Barınağı iyi olmuş çok sevindim tebrikler. Barınakta yazlıkçı dostlar tarafından terk edilmiş her türden dostlar var. Sahiplenmek isterseniz uğrayın" çağrısında bulundu. Demirer'in bu paylaşımına yorum yapan Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ise "Güzel düşünce ve destekleriniz için teşekkür ederiz. Hep beraber patili dostlarımızın hayatını güzelleştireceğiz" ifadesini kullandı.

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