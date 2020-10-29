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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) 'Bayramiçi Beyazı' fidanı tescillendi

İHA

(Özel) 'Bayramiçi Beyazı' fidanı tescillendi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Kazdağları’nın eteklerinde yetişen ve aynı zamanda coğrafi işaret tescili bulunan 'Bayramiç beyazı' meyvesinin fidan sertifikasyonu tescili gerçekleştirildi.
Dünyada sadece Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Kazdağları eteklerinde yetiştirilen Bayramiç beyazı meyvesinin fidan sertifikasyonu tescili yapıldı. Bölgede 7 bin 25 dekar alanda 10 bin ton üretilen meyvenin bir yandan dış pazarda marka haline gelmesi için önemli çalışmalar yapılırken, bir yandan da fidan tescili de alınmış oldu.
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ve Bayramiç Ziraat Odası Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinin en önemli tarım ürünlerinden olan Bayramiç Beyazı nektarin çeşitleri, tohumculuk tescil ve sertifikasyon merkezi tarafından 28 Ekim 2020 tarihinde tescil edildi. Farklı dönemlerde olgunlaşan bu türe ait çeşitlere Bayramiçi beyazı 1, Bayramiçi beyazı 2, Bayramiçi beyazı 3, Bayramiçi beyazı 4 isimleri verilerek Türk tarımının hizmetine sunuldu.
Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, “Cumhuriyetimizin 97. yılını büyük bir sevinçle karşılıyoruz. Bugün yıllardan beri proje olarak sürdürmüş olduğumuz Bayramiç beyazının coğrafi işaretinden sonra, sertifikasyon tescilini de tamamlamış bulunmaktayız. Alp Dağları’ndan sonra dünyada 2’nci oksijen deposu olan Kazdağları’nın Kuzey yamaçlarında coğrafi işaretli olan Bayramiç beyazı bugün itibariyle; ‘Bayramiçi Beyazı 1, Bayramiçi Beyazı 2, Bayramiçi Beyazı 3, Bayramiçi Beyazı 4’ olarak tescillenmiştir” dedi.

“İlçemizin eski adı olan Bayramiçi, fidan tescilinde kullanmanın mutluluğunu yaşıyoruz”
Fidan sertifikasyon tescilinde Bayramiç beyazı meyvesinin fidanlarına ilçenin eski olan ‘Bayramiçi’ adını verdiklerini belirten Başkan Pehlivan, “Neden Bayramiç beyazı? Bayramiç’in doğası ve mitolojisi özel bir yere sahipti. İlk olarak antik çağlarda 1308’de Karesi Beyliği’ne, 1356 yılında Osmanlı egemenliğine girmiştir. Bu dönemde de yöreye verilen ve bayram yeri anlamına gelen ‘Bayramiçi’ adı çok eski tarihten gelmektedir. 1902 yılında ise Bayramiç ismine dönüşmüştür. İlçemizin eski adı olan Bayramiçi’ni fidan tescilinde kullanmanın mutluluğunu büyük bir coşku ile yaşıyoruz” diye konuştu.

“Kazdağları’nda tescillenmiş tek fidan”
Bayramiçi beyazı fidanının Kazdağları’nda tescillenmiş tek fidan olma özelliğini taşıdığını da sözlerine ekleyen Pehlivan, “Bayramiç beyazı, Kazdağları’nda endemik yetiştirilen ve bugün itibariyle tescillenmiş olan tek fidan özelliğini taşımaktadır. Bu değeri ülkemize katmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her zaman üretimden, çiftçimizin kazanmasından yana olduğumuzu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğimizi belirtiriz. En büyük hayalimiz Bayramiç beyazının dünyaya yayılmasıydı. Fidan tesciliyle de artık gerek ülke geneline, gerek dünya pazarına yayılabilecek. Çok yakın bir tarihte Bayramiç beyazının Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilini de Allah’ın izniyle almış olacağız” şeklinde konuştu.

“Üreticiye 280 TL fidan desteği”
Alınan fidan sertifikasyon tesciliyle birlikte üreticiye önemli katkılar sağlayacağını kaydeden Pehlivan, “Tabii bu sertifika ile neler değişecek? Önceden üreticilerimiz Bayramiç beyazı ekimi yaptıklarında dönüm başına fidan desteği alamıyorlardı. Şimdi 2019 yılı rakamlarına göre, 280 TL fidan desteğine sahip olmuş olacaklar ve bu destekler her geçen gün artacaktır. Yine bununla beraber, birçok bahçe tesisi kurulmasında güzel haberler alacağız. Bunu yaşamanın mutluluğunu ve Cumhuriyet Bayramı’na denk gelmesinden dolayı gururlu ve onurluyuz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına şükranlarımı sunarım ve cumhuriyetimizin 100. yılı hedeflerine doğru büyük işler başaracağımıza inancım tamdır” dedi.
Öte yandan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Görevlisi Dr. Onur Sinan Türkmen ile doku kültürü tekniği ile fidan üretimi yapılıyor. Modern teknoloji ve bilimsel araştırmalarla birlikte doku kültürü tekniği ile üretilen fidanlar sayesinde, meyveler hastalanmadan yetişecek.

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