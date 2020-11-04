Çanakkale’de 102 düzensiz göçmen yakalandı

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’de, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 102 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale’nin Ezine ilçesi açıkları Kumburnu açıklarında özel bir tekne ile içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu, özel tekne içerisindeki 102 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısını yakaladı.

Gözaltına alınan 102 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.