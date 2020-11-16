Çanakkale’de bin 126 konut satıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de bin 126 konut satıldı

İHA

Çanakkale’de bin 126 konut satıldı

Çanakkale'de 2020 Ekim ayında bin 126 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 azalarak 119 bin 574 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 270 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 624 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 6 bin 846 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Ardahan, 24 konut ile Hakkari ve 71 konut ile Bayburt oldu.
Konut satışlarında 36 bin 976 konut ilk defa satıldı
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,3 azalarak 36 bin 976 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,9 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 401 konut satışı ve yüzde 17,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 409 konut satışı ile Ankara ve bin 797 konut satışı ile İzmir izledi.
İkinci el konut satışlarında 82 bin 598 konut el değiştirdi
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 azalış göstererek 82 bin 598 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 15 bin 869 konut satışı ve yüzde 19,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 71,3 oldu. Ankara 8 bin 215 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 49 konut satışı ile İzmir izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lapseki'de 413 ton kömür yardımı
YEREL HABERLER Lapseki'de 413 ton kömür yardımı
Gelibolu'da hayvanseverlerden 30 kedi ve köpek kulübesi
YEREL HABERLER Gelibolu'da hayvanseverlerden 30 kedi ve köpek ...
Biga´da sahte alkol operasyonuna 3 gözaltı
YEREL HABERLER Biga´da sahte alkol operasyonuna 3 gözaltı
Çanakkale´de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale´de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
(Özel) Hobi amaçlı başladığı arıcılıkla korona virüse savaş açtı Ziraat Odası Başkanı Pehlivan: “Korona virüse karşı siyah bal tüketin” Yalnızca Kazdağları’nda üretilen siyah bal, şifa deposu olarak anılıyor
YEREL HABERLER (Özel) Hobi amaçlı başladığı arıcılıkla korona virüse ...
Kaz Dağları sonbaharda rengarenk
YEREL HABERLER Kaz Dağları sonbaharda rengarenk
Biga’da 2 köye Covid-19 kısıtlaması
YEREL HABERLER Biga’da 2 köye Covid-19 kısıtlaması
Biga’da ‘Su hayattır, su gelecektir’ proje çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Biga’da ‘Su hayattır, su gelecektir’ proje ...
Mısır savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Mısır savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Mısır savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Mısır savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Ayvacık'ta sigara içilmesi yasak olan alanlar belli oldu Ayvacık'ta sigara içilmesi yasak olan alanlara uyarı levhaları asıldı
YEREL HABERLER Ayvacık'ta sigara içilmesi yasak olan alanlar belli ...
Vali Aktaş'tan Troya Tarihi Milli Parkı'nda inceleme
YEREL HABERLER Vali Aktaş'tan Troya Tarihi Milli Parkı'nda inceleme
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi AK Partili Turan: “Milletimizin ihtiyaçlarına cevap verecek yasama faaliyetlerimize devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kanun teklifi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X