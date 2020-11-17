Çan’da Covid-19 mücadelesinde belediyenin çalışmaları aralıksız sürüyor

Çan Belediyesi tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, artan Coronavirüs hastalığı ile mücadelenin her safhada sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Çan Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları başta olmak üzere parklar, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının binaları ile ortak kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı. Çan Belediyesi ekipleri, son olarak vatandaşların gün içinde yoğun olarak kullandıkları, özellikle ilçe pazarının olduğu pazartesi günü kullanım oranı artan toplu ulaşım ve ticari araçları dezenfeksyon çalışması gerçekleştirdi. Başkan Bülent Öz, ayrıca; “dezenfekte çalışmalarımız yoğun ve titizlikle yürütülmekte olup hemşehrilerimizin kişisel sorumluluklarını yerine getirmesini; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını rica ediyoruz.” dedi.

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