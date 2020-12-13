1915 Çanakkale Köprüsü’nde ‘kedi yolu’ yapım çalışmaları sürüyor Çalışmalar kapsamında boğaz, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde ‘kedi yolu’ yapım çalışmaları sürüyor Çalışmalar kapsamında boğaz, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

İHA

1915 Çanakkale Köprüsü’nde ‘kedi yolu’ yapım çalışmaları sürüyor Çalışmalar kapsamında boğaz, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. ‘Kedi yolu’ yapımı çalışmaları için Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ana halatların çekilmesiyle birlikte işçilerin üzerinde çalışacağı ‘kedi yolu’nun da tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.
Güneyden kuzeye saat 06.30'da, kuzeyden güneye ise saat 09.15'te kapatılan boğaz, güneyden kuzeye saat 14.30'da, kuzeyden güneye ise saat 16.00'da yeniden açılacak.
‘Kedi yolu’nun tamamlanmasının ardından 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ana halatları ile askı halatlarının montajı yapılacak. Daha sonra mega büyük tabliye blokları, yüzer ve kaldırma vinç yardımlarıyla askı halatlarına bağlanarak yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeleyecek
Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olacağı ifade edilen köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu’nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferansla katıldığı törenle tamamlanmıştı. 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

Köprüde Seyit Onbaşı tasviri yer alacak
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni temsil eden köprü 32 bloktan oluşacak. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki’ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.

Tabliyeler 42 parçadan oluşacak
48 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bulunan tabliyeler toplam 42 parçadan oluşacak. Köprü şantiyesinde devam eden çalışmalarla birlikte tabliyeler, itme sürme yöntemiyle yerleştirilecek.

18 Mart 2022’de tamamlanacak
1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale Boğazı, köprü çalışmaları için gemi geçişlerine kapatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı, köprü çalışmaları için gemi ...
Çanakkale'de bir koyun tek seferde 5 kuzu doğurdu
YEREL HABERLER Çanakkale'de bir koyun tek seferde 5 kuzu doğurdu
Tek batında 5 kuzu doğurdu
YEREL HABERLER Tek batında 5 kuzu doğurdu
‘Yağmur duasının’ ardından Çanakkale’de yağışlar etkili oldu Kuraklık sıkıntısı çeken Çanakkale’de yağmur, toprakla buluştu
YEREL HABERLER ‘Yağmur duasının’ ardından Çanakkale’de yağışlar ...
Kuraklık yaşanan Çanakkale´ye beklenen yağış geldi
YEREL HABERLER Kuraklık yaşanan Çanakkale´ye beklenen yağış geldi
Kaymakam Gürdal, köy konağını inşaatını inceledi Sevdanur Şahin
YEREL HABERLER Kaymakam Gürdal, köy konağını inşaatını ...
Sintenist’in kaldığı mağara turizme açılacak
YEREL HABERLER Sintenist’in kaldığı mağara turizme açılacak
Çanakkale'de cadde ve meydanlar boş kaldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de cadde ve meydanlar boş kaldı
Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli
YEREL HABERLER Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Çanakkale’de olta balıkçılarına 3 metre ayarı
YEREL HABERLER Çanakkale’de olta balıkçılarına 3 metre ayarı
Çanakkale'de olta balıkçılarına 3 metre kuralı
YEREL HABERLER Çanakkale'de olta balıkçılarına 3 metre kuralı
Kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı
YEREL HABERLER Kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı
Ayvacık'ta kaçak sigara operasyonuna 1 gözaltı
YEREL HABERLER Ayvacık'ta kaçak sigara operasyonuna 1 gözaltı
Çanakkale'de 250 metre uzunluğundaki bakır kabloyu çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 250 metre uzunluğundaki bakır kabloyu ...
Ayvacık´ta kaybolan 83 yaşındaki kadın jandarma tarafından sağ bulundu
YEREL HABERLER Ayvacık´ta kaybolan 83 yaşındaki kadın jandarma ...
Maden ocağında hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Maden ocağında hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
Ezine’de tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Ezine’de tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
Köyünden 2,5 metre uzakta sağ olarak bulundu
YEREL HABERLER Köyünden 2,5 metre uzakta sağ olarak bulundu
Çanakkale’de kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale’de kaçak tütün operasyonu
Pandemi değil, kuraklık kısıtlaması Çanakkale’de yaşanan kuraklık nedeniyle kısıtlamalar getirildi Çanakkale’nin 1 yıllık içme suyu kaldı
YEREL HABERLER Pandemi değil, kuraklık kısıtlaması Çanakkale’de ...
Çanakkale´de kaçak sigara denetimi
YEREL HABERLER Çanakkale´de kaçak sigara denetimi
Çanakkale'de, tarihi eser kaçakçılığına 4 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de, tarihi eser kaçakçılığına 4 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X