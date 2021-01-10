Ezine’de sokağa çıkma kısıtlamalarına uyuluyor

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararlarına büyük oranda uyuluyor.

Çanakkale’nin Ezine ilçe merkezinde kavşaklarda uygulama noktaları oluşturan Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda bulunan vatandaşları denetleyerek kimlik ve izin belgesi kontrolü yaptı.

Yapılan denetlemelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşların da büyük oranda sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uyduğu gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.