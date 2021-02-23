Çanakkale'de çalınan 6 koyun bulunup, sahibine teslim edildi

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İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde bağlı Naldöken köyünden 6 koyunu çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Koyunlar sahibine teslim edildi.

Naldöken köyünde yaşayan N.B.´ye ait 6 koyunun çalındığı ihbarı üzerine Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüpheli E.Ş. ve T.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları küçükbaş hayvanlar da bulunarak, sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edilecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2021-02-23 15:25:00



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