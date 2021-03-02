'Yüksek riskli' kategoride bulunan Çanakkale'de kafe ve restoranlar ilk müşterilerini aldı



Cemhan ŞENNedim BAYHAN/ ÇANAKKALE (DHA)KORONAVİRÜSLE mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla Çanakkale´de kafe, restoran, pastane gibi işletmeler bugün yüzde 50 kapasiteyle açılarak ilk müşterilerini aldı. İş yerlerinde temizlik yapan, masa ve sandalyeleri yerleştiren işletme sahipleri ile müşteriler, memnun olduklarını söylediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı´nın ardından kontrollü normalleşme döneminin başladığını duyurmasıyla `yüksek riskli´ kategoride bulunan Çanakkale´de kafe, restoran, pastane gibi işletmelerin sahipleri sabah erken saatlerde hazırlık yapmaya başladı. Kordon boyunda bulunan kafeler, uzun bir sürenin ardından içeri müşteri alarak hizmet vermeye başladı. İşletme sahipleri ve müşteriler karardan memnun olduklarını dile getirdi.

`ÇOK MUTLUYUZ´

Kafeterya sahibi Mustafa Yaman, "Çok mutluyuz. İşimize ve müşterimize kavuştuk. Bununla beraber hazırlık süreci biraz sıkıntılı geçiyor. Mal tedariki, personel tedarikini gerçekleştiriyoruz. Bugün servise başlamakta biraz sıkıntı yaşadık. Diğer taraftan tekrar normal hayata dönmek, normalleşmeye adım atmak bizi çok mutlu etti. Umarım vaka sayısı da azalır, sağlıklı günlerde çalışmaya devam ederiz. Haberi alır almaz hemen arkadaşlarımızla dükkana geldik, temizliğimize başladık. Hazırlıklarımızı ve mal tedarik sürecini hızlandırmaya başladık. Umarım güzel şeyler olur. Dün akşam yorucuydu ama böyle yorucu şeyler bizi heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Müşterilerimizin hassasiyetlerini de göz önünde bulundurarak `al-götür´ servise de devam ediyoruz. Her iki türlü de hizmetimizi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

`NORMALLEŞME İYİ OLDU´

Müşteri Uğur Kırdar (21), "Normalleşme iyi oldu. Kahvemizi alıyorduk, sahile gidiyorduk. Yine aynı karmaşık ortam oluyordu. Hiç olmazsa burada bir düzen, mesafe var. İnsanlar kendi kafalarına göre davranmıyorlar. Burada mesafeye uygun şekilde oturabiliyorlar" dedi.

Bir başka kafe işletmecisi Halil Yıldız ise, "Beklediğimiz günler geldi. Beklediğimiz bir karardı. Bu sefer ki yasaklar biraz uzun sürdü. Kısıtlı da olsa en azından dükkanımızı açabileceğiz, müşterilerimize kavuşacağız. İyi hissediyoruz, inşallah iyi işler olur" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN

2021-03-02 13:35:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.