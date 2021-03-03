Normalleşme sonrası Çan’da ilk nikah kıyıldı

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Çanakkale’nin Çan ilçesinde kontrollü normalleşme döneminin ilk nikahı kıyıldı.

Kabine toplantısı sonrası alınan kararlar nikah törenlerinde de değişikliğe sebep oldu. Yüksek riskli bölgelerde 50 kişiyi ve 1 saat süreyi geçmemek kaydıyla nikah törenlerine izin verildi. Hakan Yavuz Berivan Kader Alan çiftinin nikah töreni yeni normalleşme koşullarına uygun olarak Çan Belediyesi nikah salonunda kıyıldı.

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