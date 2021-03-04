Kahraman Bigalı Mehmet Çavuş Sebdülbahir’de anıldı

Çanakkale Savaşları kahramanlarından Bigalı Mehmet Çavuş, Seddülbahir'de anıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Bigalı Mehmet Çavuş Derneği ile Biga’dan gelen ziyaretçiler, Bigalı Mehmet Çavuş’u kahramanlık gösterdiği yer olan Seddülbahir mevkiinde andı. Seddülbahir Kalesi’ni ziyaret eden vatandaşlar daha sonra sırasıyla; Şehitler Abidesi, Hilâli Ahmer Hastane Sergisi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde bulunan Bigalı Mehmet Çavuş müzesini ziyaret etti. Ziyaretçilere Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş eşlik etti.

4 Mart 1915 Perşembe günü öğleden sonra Binbaşı H. D. Palmer komutasında Kraliyet Deniz Tümeni’nin Playmouth Taburu, Seddülbahir İskelesi’ne çıkıp topları tahrip ederek kullanılmaz hale getirmek amacıyla saldırıya geçtiklerinde Bigalı Mehmet Çavuş elindeki silahın mekanizmasının bozulması üzerine yerdeki kaya parçalarını alıp düşmana saldıran, daha sonra istihkâm küreğiyle yanındaki askerleri de süngü hücumuna kaldırdı. Kıyıya çıkan İngiliz müfrezeleri geri çekilmek zorunda kaldılar. Gösterdiği kahramanlıkla “Bir yürek, bir kürek yeter” anlayışını ortaya çıkaran Mehmet Çavuş, savaşın seyrini değiştiren kahramanlardan biri oldu.

Mehmet Çavuş'un kahramanlığını ödüllendirmek isteyen 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal Paşa, Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa'ya bir rapor göndererek 27. Alay 10. Bölük çavuşlarından Bigalı Mehmet Çavuş'u kahramanlık madalyası ile ödüllendirdi.

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