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İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

DHA

İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti


Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait F105 Borda numaralı 'Cristobal Colon' isimli savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden saat 11.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait F105 Borda numaralı 'Cristobal Colon' adlı savaş gemisi, saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Savaş gemisine boğazdan geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN
2021-03-23 14:06:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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