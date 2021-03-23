İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait F105 Borda numaralı 'Cristobal Colon' isimli savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden saat 11.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait F105 Borda numaralı 'Cristobal Colon' adlı savaş gemisi, saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Savaş gemisine boğazdan geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN
2021-03-23 14:06:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.