Çanakkale'de vaka sayısında artış

Burak GEZEN/ÇANAKKALE (DHA)KORONAVİRÜS risk haritasında `çok yüksek risk´ grubu `kırmızı´ kategoride yer alan Çanakkale´de, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 348,81´den 546,77'ye yükseldi. Çanakkale, haftalık vaka sayısında Türkiye'de dördüncü oldu.

Türkiye´nin kontrollü normalleşme dönemine geçtiği 1 Mart´tan bu yana, Çanakkale´de koronavirüs vaka sayısındaki yaşanan artış, sürüyor. Çanakkale, vaka sayılarındaki hızlı artışın ardından geçen günlerde açıklanan Türkiye´nin risk haritasında `çok yüksek risk´ ile 'kırmızı' kategoriye yükseldi. Kentte, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 27 Şubat5 Mart tarihleri arasında 107,29 iken, 612 Mart tarihleri arasında 149,76, 1319 Mart tarihleri arasında 202,75'ye ve 2027 Mart tarihleri arasında ise 348,81 olarak gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından bu akşam paylaştığı rakamlara göre, 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasındaki tabloda Çanakkale'de vaka sayısı 546,77'ye yükseldi.

Çanakkale, 27 Mart2 Nisan haftasında, her 100 bin kişide görülen 546,77 vaka sayısıyla Türkiye'de dördüncü sırada yer aldı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2021-04-03



