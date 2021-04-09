Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Çanakkale merkezli, Fetullahçı/ Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) adliye ve cezaevleri yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale merkezli Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan ilçeleri ile Diyarbakır, Yozgat, Manisa, Mardin, Bolu, Aksaray ve Antalya'da FETÖ/PDY'nin adliye ve cezaevleri yapılanmalarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yazı işleri müdürü, icra müdürü, eski cezaevi müdürü, destek hizmetleri müdürü, 3 infaz koruma memuru, 3 zabıt katibi, mübaşir ile öğretmen, teknisyen, hizmetli ve polis memuru yer alıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.