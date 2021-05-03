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Çanakkale’de geçtiğimiz yıl 123 yangın çıktı, bin hektar alan yandı Çanakkale yangın sezonuna hazır

İHA

Çanakkale’de geçtiğimiz yıl 123 yangın çıktı, bin hektar alan yandı Çanakkale yangın sezonuna hazır

Çanakkale’de, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan orman yangını tehdidini en aza indirmek için Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan yangın söndürme helikopteri 1 Mayıs itibariyle göreve başladı. Geçtiğimiz yıl 123 farklı yangında bin hektar alan yanarak kül olurken, yetkililer aynı bölgelerde ağaçlandırma çalışması başlattı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nün Dardanos’ta bulunan Yangın Koordinasyon Merkezi'ndeki yangın söndürme helikopterinde 2'si yabancı, 1'i Türk olmak üzere toplam 3 pilot, 1 uçuş mühendisi ve 1 de yangın uzmanı görev yapıyor. Çağrı merkezine gelen yangın ihbarı ile 5 dakika içinde havalanan yangın söndürme helikopteri, 2.5 ton su kapasiteli bambi (su haznesi) ile alevlere müdahale ediyor. Yangın uzmanı olay mahalline varıldığında suyun bırakılacağı noktayı belirleyecek ve uçuş mühendisi de belirlenen noktaya suyu bırakacak.
Yaklaşık 2 saat süreyle havada kalma yeteneğine sahip olan yangın söndürme helikopteri, insan ve arazözlerin giremediği yerlerdeki yangınları söndürmede önemli rol oynuyor. Öte yandan, helikopter gövdesinde bulunan bir kamera ile yangına müdahale anları Orman Genel Müdürlüğü ve koordinasyon merkezleri tarafından canlı olarak izlenebiliyor.

Çanakkale’de 2020 yılında bin hektar alan küle döndü
Çanakkale’de geçtiğimiz yıl ortalama bin hektar alanın yandığını belirten Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, “Çanakkale ilimizin yüzde 52’si ormanlarla kaplı, bu ormanların büyük çoğunluğu yangına birinci derece hassas bölgede kalmaktadır. Çanakkale bölgemizde son 50 yıllık ortalamaya baktığımız zaman yılda 56 yangın, bin hektar da alanımız yanmaktadır. 2020 yılı ekstrem bir yıl oldu. 123 adet orman yangını çıktı. Yanan alanlarımız ortalama yangınların altında kaldı. Yanan bu alanların tamamını yılı içerisinde ağaçlandırdık, eski haline getirdik” dedi.

“Bu sene ormanlarımız drone ve İHA’larla 7/24 gözlenecektir”
Yüzdeki 52’si ormanlık alandan oluşan Çanakkale’nin bu yıl devamlı drone ve İHA’larla izleneceğini kaydeden Demirci, “Türkiye genelinde bu sene 3 uçak, 30 helikopter, 4 drone görev yapacaktır. Bölgemizde ise 2 helikopterle çalışacağız. Birincisi 1 Mayıs itibariyle göreve başladı, ikincisi ise 15 Haziran itibariyle görevine başlayacak. Bunun yanında hava araçlarımız; İstanbul, Bursa, Balıkesir’deki helikopterlerimiz, yangın anında ilk yarım saat içerisinde müdahale etme şansını bulacaklardır.
Bu sene ormanlarımız dronelarla ve insansız hava araçlarıyla da 7/24 gözetlenecektir. Bölgemizde 34 kule, 16 kamera ve 40 fotokapan ile 7 gün 24 saat gözetleme işlemleri yapılacaktır. Ayrıca bölgemizde; 10 dozer, 8 treyler, 53 arazöz, 16 su ikmal aracı, 25 ilk müdahale aracı görev yapacak. 427 yangın işçisiyle yangınlara müdahale edeceğiz. 2021 yılı yangın hazırlıklarını kış ayları itibariyle tamamladık. Araç ve ekipmanlarımız hazır. Tüm personelin eğitimleri tamamlandı. Ben 2021 yılı yangın sezonunun kazasız, belasız ve en az zayiatla geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın hassas davranmasını rica ediyoruz”
Demirci son olarak, “Orman yangınlarıyla vatandaşlar tabii ki bizim birinci derecede yardımcımız. Bölge itibariyle Çanakkale ilindeki vatandaşlarımız bu konuda oldukça hassas, çok titiz davrandıklarını biliyoruz. Aynı hassasiyeti 2021 yılında da devam ettirilmesini rica ediyoruz. Özellikle anız yangınlarına, kontrolsüz piknik yapılmasına dikkat etmelerini, herhangi bir ateş gördükleri zaman 177 veya 112 ücretsiz hatlarını aramalarını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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