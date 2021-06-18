Yenice Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açılış töreni düzenlendi.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş yıl boyunca açılmış olan kurslarda usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından yapılmış olan ürünlerin bulunduğu standları gezerek kurslar ve yapılanlar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Musa Göktaş ile eşi Nazan Göktaş sergiyi gezerek, serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm kursiyerlere teşekkür etti. Düzenlenen törene; Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Belediye Başkanı Yardımcısı Berna Ağan Özen, Cumhuriyet Savcıları Görkem Hergül, Ayşe Çavuş, Hakim Gökhan Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Seçgin, İlçe Emniyet Amiri V. Salih Aydemir, AK Parti İlçe Başkanı Faruk Günay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, Halk Eğitimi Müdürü Yüksel Baş, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

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