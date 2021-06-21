Çanakkale'de zirai ilaç ambalaj atıkları konteynerlerde toplanacak



Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Zirai İlaç Ambalaj Atıkların Toplanarak Bertaraf Edilmesi' projesi kapsamında, merkez ilçeye bağlı 24 köyün muhtarına toplam 50 adet zirai ilaç ambalaj atığı konteyneri dağıtıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çiftçilerin tarla ve bahçelerini ilaçladıktan sonra çevreye gelişi güzel attıkları zirai ilaç atıkları, içme ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Bayramiç Barajı havzasını tehdit etmeye başladı. Bu kapsamda Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çanakkale İl Özel İdaresi'nce 'Zirai İlaç Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi' projesi hazırlandı. 2018 yılında uygulanmaya başlanan proje doğrultusunda, Bayramiç ilçesinin 15 köy ve 4 mahallesinde zirai ilaçların hazırlandığı noktalara, her biri 900 litrelik sızdırmaz galvanizli 90 konteyner konuldu. Proje kapsamında ilçede bulunan 15 köyde 3 yılda toplam 14 bin 240 kilo zirai ilaç ambalaj atığı bertaraf edildi.

Bugün de proje kapsamında, Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı 24 köyün muhtarına, 50 zirai ilaç ambalaj atığı konteyneri dağıtıldı. Törene, Çanakkale Vali Yardımcı ve İl Özel İdaresi Genel Sekteri Abdullah Köklü, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya ve köy muhtarları katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Bayramiç'te 2018 yılında başlatılan proje hakkında bilgi vererek, "Bayramiç'te 15 köyü ve 4 mahalleyi kapsayacak zirai ilaçların bertaraf edilmesini kapsayan proje, başarılı bir şekilde devam ediyor. Toplamda 15 ton civarında zirai ilaç ambalaj atığı toplayıp, bertaraf ettik. Bu sene merkez ilçemizde zirai ilaçlanmanın yoğun olarak yapıldığı 24 köyümüze 50 zirai atık konteynerimizin dağıtımını yapıyoruz. Bu projeyle birlikte ciddi anlamda çevre kirliliğini önlemiş olacağız. Projenin önümüzdeki yıllarda Çanakkale'nin tamamında uygulanmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, 'Zirai İlaç Ambalaj Atıkların Toplanarak Bertaraf Edilmesi' projesinin Bayramiç Barajı'na etkilerinden bahsederek, "2018 yılında Bayramiç'te konteyner dağıtım çalışması yapıldı. Bayramiç Barajı'nın üzerindeki görüntünün öncesine ve sonrasına baktığımızda ortaya ciddi bir şekilde fark çıktı. Bir görsel fark var, bir de orada canlıların, doğanın korunmasıyla alakalı ciddi bir fark var" dedi.

Akçapınar Köyü Muhtarı Ömer Kaya, projenin çok olumlu olduğunu belirterek, "Atıklarla ilgili köyümüzde çok sıkıntılar oluyordu. Küçük çocuklara zararı oluyordu. Sokaklara ve tarla başlarına atılıyordu. Konteynerler çok iyi oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ve sayın valimize teşekkür ediyoruz. Projenin bütün köylerimizde olmasını diliyorum. Zirai ilaçların kesinlikle atık ambalajından başka yere atılmaması gerekiyor. Atmasınlar, çok tehlikeli" diye konuştu.

Taşlıtarla Köyü Muhtarı Selahattin Kocaman ise, "Atık ilaçlar için çok önemli bir buluş. Bu zamana kadar insanlar çeşme başında tankerini doldurup ilaç kutularını etrafa atıyordu. Her çeşme başında 10-15 tane ilaç kutusu vardır. Bu projeyi başlatanlara çok teşekkür ederim. Büyük köylerde atıklar daha çok oluyor. Bizim köy ufak, 35-40 haneli bir köy. Yarısı meyveci, yarısı tarım ile mahsule dağıtılıyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN

2021-06-21 16:46:41



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