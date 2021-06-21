Çanakkale'de zirai ilaç ambalaj atıkları konteynerlerde toplanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de zirai ilaç ambalaj atıkları konteynerlerde toplanacak

DHA

Çanakkale'de zirai ilaç ambalaj atıkları konteynerlerde toplanacak


Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Zirai İlaç Ambalaj Atıkların Toplanarak Bertaraf Edilmesi' projesi kapsamında, merkez ilçeye bağlı 24 köyün muhtarına toplam 50 adet zirai ilaç ambalaj atığı konteyneri dağıtıldı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çiftçilerin tarla ve bahçelerini ilaçladıktan sonra çevreye gelişi güzel attıkları zirai ilaç atıkları, içme ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Bayramiç Barajı havzasını tehdit etmeye başladı. Bu kapsamda Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çanakkale İl Özel İdaresi'nce 'Zirai İlaç Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi' projesi hazırlandı. 2018 yılında uygulanmaya başlanan proje doğrultusunda, Bayramiç ilçesinin 15 köy ve 4 mahallesinde zirai ilaçların hazırlandığı noktalara, her biri 900 litrelik sızdırmaz galvanizli 90 konteyner konuldu. Proje kapsamında ilçede bulunan 15 köyde 3 yılda toplam 14 bin 240 kilo zirai ilaç ambalaj atığı bertaraf edildi.  
Bugün de proje kapsamında, Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı 24 köyün muhtarına, 50 zirai ilaç ambalaj atığı konteyneri dağıtıldı. Törene, Çanakkale Vali Yardımcı ve İl Özel İdaresi Genel Sekteri Abdullah Köklü, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya ve köy muhtarları katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Bayramiç'te 2018 yılında başlatılan proje hakkında bilgi vererek, "Bayramiç'te 15 köyü ve 4 mahalleyi kapsayacak zirai ilaçların bertaraf edilmesini kapsayan proje, başarılı bir şekilde devam ediyor.  Toplamda 15 ton civarında zirai ilaç ambalaj atığı toplayıp, bertaraf ettik. Bu sene merkez ilçemizde zirai ilaçlanmanın yoğun olarak yapıldığı 24 köyümüze 50 zirai atık konteynerimizin dağıtımını yapıyoruz. Bu projeyle birlikte ciddi anlamda çevre kirliliğini önlemiş olacağız. Projenin önümüzdeki yıllarda Çanakkale'nin tamamında uygulanmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.
Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, 'Zirai İlaç Ambalaj Atıkların Toplanarak Bertaraf Edilmesi' projesinin Bayramiç Barajı'na etkilerinden bahsederek, "2018 yılında Bayramiç'te konteyner dağıtım çalışması yapıldı. Bayramiç Barajı'nın üzerindeki görüntünün öncesine ve sonrasına baktığımızda ortaya ciddi bir şekilde fark çıktı. Bir görsel fark var,  bir de orada canlıların, doğanın korunmasıyla alakalı ciddi bir fark var" dedi.
Akçapınar Köyü Muhtarı Ömer Kaya, projenin çok olumlu olduğunu belirterek, "Atıklarla ilgili köyümüzde çok sıkıntılar oluyordu. Küçük çocuklara zararı oluyordu. Sokaklara ve tarla başlarına atılıyordu. Konteynerler çok iyi oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ve sayın valimize teşekkür ediyoruz. Projenin bütün köylerimizde olmasını diliyorum. Zirai ilaçların kesinlikle atık ambalajından başka yere atılmaması gerekiyor. Atmasınlar, çok tehlikeli" diye konuştu.
Taşlıtarla Köyü Muhtarı Selahattin Kocaman ise, "Atık ilaçlar için çok önemli bir buluş. Bu zamana kadar insanlar çeşme başında tankerini doldurup ilaç kutularını etrafa atıyordu. Her çeşme başında 10-15 tane ilaç kutusu vardır. Bu projeyi başlatanlara çok teşekkür ederim. Büyük köylerde atıklar daha çok oluyor. Bizim köy ufak, 35-40 haneli bir köy. Yarısı meyveci, yarısı  tarım ile mahsule dağıtılıyor" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN
2021-06-21 16:46:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de müsilajın deniz altındaki görüntüsü tedirgin etti
YEREL HABERLER Çanakkale'de müsilajın deniz altındaki görüntüsü ...
Prof. Dr. Yiğit: “Canlı avladığınız ya da tezgahlardaki balıkları tüketebilirsiniz” “Deniz filtrasyonu için boğazlarımız ve denizlerimizde ivedilikle midye tesisleri kurulmalı”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yiğit: “Canlı avladığınız ya da ...
Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz
YEREL HABERLER Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz
Rus savaş gemisi `Saratov´ Karadeniz´e doğru yol aldı
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi `Saratov´ Karadeniz´e doğru yol aldı
Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan ...
Türkiye 2’ncisi güreşçi ödüllendirildi
YEREL HABERLER Türkiye 2’ncisi güreşçi ödüllendirildi