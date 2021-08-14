Çanakkale'de orman yangını (2)



'AŞAĞIŞEVİK KÖYÜ İÇİN BİR RİSK KALMADI'

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Bayramiç ilçesine bağlı Aşağışevik köyü tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını söyledi. Demirci, "Ekiplerimiz canla başla çalıştılar. Tüm ekibime özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnsan üstü bir mücadeleyle çok şükür ciddi bir sıkıntı olmadan yangını kolayladık. Şu an itibariyle kontrol altında değil ama hava kararmadan inşallah kontrol altına alabileceğimizi tahmin ediyorum. Destek olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına herkese teşekkür ediyorum. İlk başlarda sıkıntılı bir durum olmuştu ama şu an itibariyle çok sıkıntılı bir durumumuz yok. Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz net bir şey yok ama bir traktörde saman balyalarının yandığıyla alakalı bir bilgimiz var. Onu araştırıyoruz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Mustafa SUİÇMEZNedim BAYHAN-Fatih DALDAL

2021-08-14 19:18:07



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