Çanakkale'de orman yangını (3)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, tarım ve orman arazisiyle birlikte yaklaşık 20 hektar alan yanarak küle döndü.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Mustafa SUİÇMEZNedim BAYHAN-Fatih DALDAL

2021-08-14 19:28:24



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