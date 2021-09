Uluslararası Gelibolu Maratonu koşuldu

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Gelibolu Maratonu, 11 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Kilitbahir köyündeki Kilitbahir Kalesi’nde 'Pes Etmeyenlerin İzinde' mottosu ile bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Gelibolu Maratonu saat 09.00’da start aldı. Maraton koşusu; 10 kilometre, 25 kilometre ve 42 kilometre yanı sıra, 1915 metre Saygı Koşusu şeklinde 4 parkurda koşuldu.

1915 Saygı Koşusu'na katılan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Bu güzel havada, ‘Pes Etmeyenlerin İzinde’ 1915 metre koştuk. Gelibolu Maratonu, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazi ve şehitlerimizin anısına yapılan bir koşu. Tüm katılımcıları kutluyorum" dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise koşu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çanakkale Tarihi Alan’daki maraton devam ediyor. Biz 1915 metrelik olan kısmı tamamladık. Gelen insanların yüzlerinde çok büyük neşe ve tebessüm var. Zaten bu topraklar insanlara güven, neşe ve huzur verir. Bu topraklar müstesna topraklar. Bu seneki ana fikrimizde ‘Pes Etmeyenlerin İzinde’ diye bir motto belirledik kendimize. 106 yıl önce burada pes etmeyenler galip geldi. Vatanını seven ve savunanlar pes etmediler ve galip geldiler. Biz de pes etmeyenlerin torunları olarak bugün onları hatırlamak için bir organizasyon yaptık. Burası Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih sahnesine çıktığı topraklar. Bu kadar önemli toprakların olduğu yerde, bu güzel insanların buluşması bizleri mutlu etti. Bugün tarihi bir an yaşıyoruz. Burası dünyanın en güzel ve tematik parkuru. Önümüzdeki yıl korona virüsü süreci bittiğinde inşallah burada 10 binlerce kişinin buluştuğunu hayal ediyoruz. Çünkü, Çanakkale Tarihi Alan, dünyada buluşma noktası olacak. Bunu hep birlikte yapacağız. Bu topraklar bunu hak ediyor ve herkesi Çanakkale’ye bekliyoruz" diye konuştu.



Bedri Şimşek: "Bu atmosferde koşmak ilham verici"

10 kilometrelik parkuru 34 dakikada tamamlayan Bedri Şimşek ise, "Parkur gerçekten zor ama buna rağmen bu atmosferde koşmak gerçekten ilham verici. İlk defa koştum bu parkurda. Her şey çok güzeldi. Buranın tarihi dokusunda koşunca gerçekten yorulduğunuzu bile hissetmiyorsunuz" şeklinde konuştu.

Uluslararası Gelibolu Maratonu’na; Vali İlhami Aktaş, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Avustralya Konsolosu Lucas Robson, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ve 11 farklı ülkeden 48 sporcunun yanı sıra toplamda 2 bin 500 kişi katıldı.

Uluslararası Gelibolu Maratonu'nun ödül töreni Namazgah Tabyası'nda gerçekleştirildi.



10 kilometre parkurda erkeklerde ilk 3’e giren sırasıyla: Bedri Şimşek, Fatih Korkunç, Aytaç Çıdacı

10 kilometre parkurda kadınlarda ilk 3’e giren sırasıyla: Tuğçe Karakaya, Sera Sayar, Bakiye Balcıoğulları

25 kilometre parkurda erkeklerde ilk 3’e giren sırasıyla: Ümit Er, Levent Kuva, Hasan Akyol

25 kilometre parkurda kadınlarda ilk 3’e giren sırasıyla: Gülşah Öztaşkıran, Yasemin Hamamcı, Esen Cıvlan

42 kilometre parkurda erkeklerde ilk 3’e giren sırasıyla: Ergün Kızılaslan, Serhat Acar, Selim Korkmaz

42 kilometre parkurda kadınlarda ilk 3’e giren sırasıyla: Gülşen Eser, Tonea Kabil, Süreyya Acar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.