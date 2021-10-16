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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınların üretimi kazanca dönüşüyor

İHA

Kadınların üretimi kazanca dönüşüyor

Çanakkale yöresinde, kadınların geleneksel yöntemlerle yaptıkları üretimin ekonomiye kazandırılması amacıyla kurulan kadın kooperatiflerinin sayısı artıyor.
Ezine’nin Kemallı köyünde ‘S. S. Kemallı Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatif’i düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, bu girişimlerle hem geleneksel üretimin hem de kadın iş gücünün desteklendiğini söyledi.
Kemallı Köyünde düzenlenen açılış törenine, Vali İlhami Aktaş ve eşi, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Ezine AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, İl Genel Meclis Üyesi Murat Yahya Sezgin, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, Kemallı Köyü Muhtarı Kenan Özer, Kemallı Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Şükran Özer, kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve köy sakinleri katıldı.
Kooperatifin açılışında konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “Biz biliyoruz ki, bizim yöremizin kadınları çok çalışkan, çok üretken. Bu üretimler de, özellikle son dönemde büyük beğeni topluyor. Bu ürünleri daha geniş kitlelerle buluşturmak, kadınlarımızın üretimini kazanca dönüştürmek için bu tür girişimleri her zaman destekliyoruz. Çanakkale’mizde Kadın kooperatiflerimizin sayısı giderek artıyor. Tüm bu kooperatiflerimizi internet üzerinden hem tanıtım hem satış yapabilecek bir sistemle tek çatı altında toplamayı hedefliyoruz. Bu sayede, ülkemizin her yerinden, Çanakkale ürünlerimize kolaylıkla ulaşılabilecek. Hem kentimizin tanıtımı hem kadınlarımızın üretiminin kendileri için kazanca dönüşmesi adına çok önemli bir çalışma olacak” dedi.
Konuşmaların ardından, kooperatif binası gezilerek kadınların ürettiği ürünler incelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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