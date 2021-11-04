Çanakkale Boğazı 16 saat sonra gemi trafiğine açıldı

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Çanakkale’de yoğun sis nedeniyle dün akşam transit gemi geçişlerine kapatılan boğaz, 16 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Çanakkale’de dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı 22.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı. Aradan geçen 16 saatin ardından kuzey ve güney yönlerinde boğaza giriş sırası bekleyen gemilerin geçişlerine saat 14.00 itibariyle izin verildi.

Öte yandan, Çanakkale Boğaz hattı ve adalar arasında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş., GeliboluLapseki hattının da yeniden faaliyete başladığını duyurdu.

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