Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE açıklarında, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına bırakarak ölüme terk ettiği 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 47 kaçak göçmeni kurtardı. Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, Türk kara sularına bırakıldığı belirtilen kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2021-12-10 15:58:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.