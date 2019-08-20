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Çanakkale ve Edirne'de kaçak göçmen operasyonu

HABERTURK.COM / Ajanslar

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ve Edirne'nin ilçelerinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda onlarca kaçak göçmen yakalandı

kaçak göçmen operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 54 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koruoba köyü sahilinde şüphelendikleri minibüsü durdurdu. 18 koltuklu minibüs içinde yapılan aramada Afganistan uyruklu 54 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs şoförü ise insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na getirilen kaçaklar işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

EDİRNE'DE 268 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Enez, İpsala, Uzunköprü, Lalapaşa, Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Irak, Afganistan, İran, Filistin, Cezayir, Bangladeş, Pakistan ve Suriye uyruklu 268 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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