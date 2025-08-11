Çanakkale yangını son durum: Çanakkale yangını söndürüldü mü?
Çanakkale yangını son durum araştırmaları sürüyor. Çanakkale Kepez'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı paylaşımda, orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydetti. Habertürk'e açıklama yapan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 47 kişinin dumandan etkilendiğini belirtti. Peki, Çanakkale yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Çanakkale yangını nasıl başladı? İşte Çanakkale yangını son dakika gelişmeleri...
Çanakkale alevlerle mücadele ediyor. Çanakkale'de öğle saatlerinde merkez ilçesine bağlı Kepez beldesi, Dardanos mevkiindeki ormanlık alanda nedenle yangın çıktı. Peki, Çanakkale yangını son durum ne, yangın söndürüldü mü? Çanakkale yangını nasıl, nereden başladı? İşte merak edilenler...
ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI HABERTÜRK'E SON DURUMU ANLATTI
Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, "4 gündür büyük yangınlarla mücadele ediyoruz. Çok sayıda evde yandı ama önceliğimiz can sağlığımız. Ağır durumu olan hemşehrimiz yok. Birçok canlı da yanıyor. Bütün ekipler Çanakkale-İzmir yolunda bir set kurdu. Çok kuvvetli bir rüzgar var. Yangın rüzgarın etkisiyle çok hızlı yayılıyor.
Şuan çalışmalar devam ediyor. Gece boyunca mücadele devam edecek. Özellikle kimse trafiğe çıkmasın. Bir şey olduğunda 112 ve yetkili birimler aransın sadece. Kontrol altına alınması için herkes çalışıyor, süreç takip ediliyor. 47 kişi dumandan etkilendi durumu ağır olan kimse yok." dedi.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
AA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi. Yangına 5 uçak, 5 helikopter, 32 arazöz ile müdahale ediliyor.
VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR
Dardanos mevki ile Güzelyalı köyü yolunun yangın nedeniyle trafiğe kapatılması üzerine yazlık evlerde ve sahilde kalan vatandaşlar, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ'ın yaptığı ortak çalışmayla ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi'nden ve Kepez Limanı'ndan tahliye ediliyor.
ORMANLIK ALANDA MAHSUR KALAN 84 KİŞİ KURTARILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Dardanos mevkisinde meydana gelen orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 kişinin Kıyı Emniyeti tarafından deniz araçlarıyla tahliye edildiğini bildirdi.
2 BİN 90 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Çanakkale'nin Kepez beldesinde başlayıp Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Çınarlı yangınına müdahale devam ediyor. 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personel ile müdahale ediliyor. Riskli bölgelerden 2 bin 90 vatandaşımız tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 77 vatandaşımızın tedavisi sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. Hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" dedi.