CANAN ERGÜDER HAKKINDA

Canan Ergüder, 15 Temmuz 1977'de İstanbul doğdu.

Ergüder, Üsküdar Amerikan Lisesinden mezun olduktan sonra tiyatro eğitimine "Franklin and Marshall College"da başlayıp, daha sonra "The New School University Actors Studio Drama Program"da yüksek lisans derecesiyle devam etti. Canan Ergüder, ayrıca "London Academy of Music and Dramatic Arts Shakespeare Atölyesi"ne katıldı.

Ergüder, Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu "Actors Studio"nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp, Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu.

Canan Ergüder, 2007 yılında International Hoboken Film Festival'inde "Shooting Johnson Roebling" adlı uzun metraj filmde canlandırdığı "Nancy" için "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.

Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızı olan oyuncu, bir dönem "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide rol almıştı. Canan Ergüder, geçtiğimiz yıl ağustos ayında ise "Menajerimi Ara"da Feris karakterini canlandırmaya başladı.