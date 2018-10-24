Çukurova Üniversitesi, Türkiye'de satılan 16 farklı markanın sofra tuzu örneklerini inceledi. Sonuç korkunç... Uzmanlar, araştırılan 16 farklı tuz markasında da mikroplastiğe rastladı.
Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi , "Bu, sadece tuz üreticisi firmaların sorumlu olduğu değil, hepimizin sorumlu olduğu bir kirlilik. Biz bu çalışmayı yaparken, yemeğimize ya da salatamıza tuz atarken, tuzdaki mikro plastikleri görüp de bunu araştıralım demedik. Denizlerde plastik kirliliğini uzun zamandır çalışıyoruz. Akdeniz'de çok ciddi bir kirlilik var. Akdeniz'in bu kadar kirli olması denizden elde edilen ürünlerde de bu kirliliğin yansımalarının olacağını düşündük. Bunun ilk olarak tuzlarda araştırılması gerektiğini düşündük. Piyasadaki deniz tuzlarını, göl tuzlarını ve kaya tuzlarını toplayıp bu araştırmayı yaptık. Bu durum büyük bir risk barındırıyor. Sadece deniz tuzunda değil, göl tuzunda da ciddi bir risk var, ilginçtir ki kaya tuzunda da (Himalaya tuzu) var" açıklamasında bulunmuştu.
PROF. DR. CANAN KARATAY'DAN TUZ AÇIKLAMASI!
Kaya tuzunun aslında bir tuz değil, çok önemli bir mineral olduğunu söyleyen Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, tuzda mikro plastik çıkması üzerine HABERTÜRK'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
TUZ TÜKETMEMEK TEHLİKELİ Mİ?
Canan Karatay, "Öğütülmemiş, rafine olmamış kaya tuzu... Kristale bir şey bulaşmaz. Tuz tüketmezsek hayat olmaz. Bütün sinir sistemimizin iletisindeki her şeyin altında tuz var. Tuz olmazsa hiçbir organımız çalışmaz. " diye konuştu.
Karatay, "Tuzsuz kalmak kalp krizi ve felç yapabilir. Sofra tuzu tehlikelidir. İşlem görüyor. Tuz çok önemli bir madde. Rafine edilmesi lazım. Tansiyonu yükselten şekerdir. Tuzsuz hayat olmaz. " dedi.
Karatay, "Kaya tuzu ile suyu içebilirsiniz. Bu sağlıklı. Asit yapan şekerdir, ekmektir, undur, şekerli ve gazlı içeceklerdir." dedi.
"TAHIL YERSEK KOYUN GİBİ OLURUZ"
Canan Karatay, "Tahıl hayvan yemidir. İnsan vücudu tahılları kullanmaya programlanmamıştır. Tahıl yersek koyun gibi oluruz. Tahıl yersek tahıl beyni oluruz. Vegan demek tahıl beyni demek. Veganlar kısa ömürlüdür. Veganlar yalnız tahıl yiyor tavşan ve koyun gibi." ifadesini kullandı.
Karatay, "İthal kuruyemiş yenmemeli. Kurubaklagiller çok önemli. Mutlaka yenmeli. Kurubaklagiller tahıl değildir." diye konuştu.
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