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Caner Erdeniz ile Vina'nın bisiklet keyfi

Oyuncu Müge Boz ile mutlu bir evlilik sürdüren basketbolcu Caner Erdeniz, önceki gün kızı Vina ile birlikte Ortaköy'de objektiflere yansıdı

Caner Erdeniz ile Vina'nın bisiklet keyfi - Magazin haberleri
Baba-kızın bisiklet keyfi
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Müge Boz'un basketbolcu eşi Caner Erdeniz, önceki gün Ortaköy'de görüntülendi. Erdeniz, kızı Vina ile birlikte bisiklet keyfi yaptı. Basketbolcu, Nişantaşı-Sarıyer arası yaklaşık 15 kilometre bisiklet kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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