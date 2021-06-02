"KARAVAN YAPTIRIYORUZ"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde eşi ile birlikte Etiler'de alışveriş yaparken objektiflere takılan Müge Boz, "Bu yıl kendimize bir süprizimiz var, bir karavan yaptırıyoruz. İlk kez bir karavan turu yapacağız bizi hangi süprizlerin beklediğini merakla bekliyorum. Şu an yapım aşamasında, bittikten sonra bir Ege turu sonrasında bir Güneydoğu Anadolu turu planlıyoruz" açıklamasını yapmıştı.