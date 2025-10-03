Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Caner'i kim öldürdü?

        Caner'i kim öldürdü?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün adeta bomba üstüne bomba patladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 20:08 Güncelleme: 03.10.2025 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Caner'i kim öldürdü?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bugün adeta bomba üstüne bomba patladı.

        GERİLİM BİR AN DÜŞMEDİ!

        Cihan ve babası Mesut yine karşı karşıya geldi. Tartışma büyüyünce Mesut stüdyoyu terk etti. Cihan ise, abisinin kaybından babasını sorumlu tuttu.

        CANER’İN PSİKOLOJİK SORUNU VAR MIYDI?

        Programda dikkat çeken bir başka detay daha ortaya çıktı. Cihan’ın, jandarmaya yaptığı kayıp başvurusunda “Abimin ruh sağlığı yerinde değildi” dediği belirlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #didem arslan yılmaz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        3 yıla kadar hapsi istendi
        3 yıla kadar hapsi istendi
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi