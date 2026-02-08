Caner Topçu, buzlu suya girdi
Oyuncu Caner Topçu, buzlu suya girdiği anları sosyal medyada paylaşarak dikkat çekti
Giriş: 08.02.2026 - 16:29 Güncelleme: 08.02.2026 - 16:42
Oyuncu Caner Topçu, kış tatili için İsveç'e gitti.
Tatil anlarını 1.8 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaşan Caner Topçu, özellikle bir fotoğrafla dikkat çekti.
Buzlu suya girdiği anları paylaşan oyuncu, takipçilerine yaşadığını deneyime orta etti. Caner Topçu, paylaşımına; "En kuzeyde, soğuğun ortasında yaşadığım en büyük deneyimdi" notunu düştü.
