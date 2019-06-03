Canevim 2. yeni bölümü bu akşam neden yok? Canevim yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Soruları en çok merak edilen konulardan biri oldu. Diziseverler yeni bölümünün yayınlanmasını büyük bir sabırsılıkla beklemeye devam ediyor.

CANEVİM BU AKŞAM NEDEN YOK?

Canevim 2. yeni bölümü ATV yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni bölümünün bir sonraki hafta yayınlanması bekleniyor.

CANEVİM SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler. Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük kızları Elvan'ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer'i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar'ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay'la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar. Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan'ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!