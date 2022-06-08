Cani koca aranıyor! İrem'e kahreden veda 0:00 / 0:00

AA

İrem Evren'in cenazesi aile yakınları tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Kayıhan Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

AA'da yer alan habere göre bu sırada ayakta durmakta zorluk çeken anne Hanım G. baygınlık geçirdi.

Çok sayıda polisin güvenlik önlemi aldığı mezarlıkta İrem Evren'in naaşı, az sayıda kişinin katıldığı namazın ardından toprağa verildi.

ANNEDEN YÜREK YAKAN SÖZLER

Zanlının yakalanması için güvenlik güçlerinin gerekli çalışmayı yaptığını belirten polis ekipleri, anne Hanım G'yi teskin etmeye çalıştı, taziyelerini bildirdi.

"ÇİÇEĞİMİ SOLDURDULAR"

Hanım G. mezarlıkta gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının daha küçük olduğunu ifade ederek "Yandım Allah'ım yandım. Benim kızım daha yeni doğum yapmıştı. Kızıma eziyet ettiler. Katillerin yakalanmasını istiyorum. Kızımı götürdüler. Kızım daha bir çiçekti, çiçeğimi soldurdular." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İlçede bir evden dün silah sesleri duyulması üzerine, olay yerine gelen ekipler, evdeki İrem Evren'in kapının önünde tabancayla 5 el ateş edilerek öldürüldüğünü belirlemiş, cinayeti işleyerek olay yerinden kaçtığı öne sürülen eşi Ferhat Evren'in yakalanması için çalışma başlatmıştı.