        Çankırı'da 3 ev ile 4 samanlık yandı | Son dakika haberleri

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 3 ev ile 4 samanlık yandı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki yangında 3 ev ile 4 samanlık yandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 18:39 Güncelleme: 15.10.2025 - 18:40
        Çankırı'da 3 ev ile 4 samanlık yandı
        Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Ulusu Mahallesi Şahin Sokak'ta birbirine bitişik halde olan Rasim K., Muhittin Y. ile Recep D.'ye ait evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Büyüyerek yakındaki samanlıklara da sıçrayan yangın dolayısıyla olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında 3 ev ile 4 samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        #yerel haberler
        #Çankırı Haberleri
        #yangın
        #Son dakika haberler
