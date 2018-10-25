SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Çankırı
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Çankırı'da sağanak 4 bin ton pirince zarar verdi

Çankırı'da sağanak nedeniyle oluşan sel sonucu yaklaşık 4 bin ton pirinç zarar gördü

25.10.2018 - 22:04 | Güncelleme: AA

Merkeze bağlı Karadayı köyünde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sele neden oldu.

Harman yerinde serili olan yaklaşık 4 bin ton pirinç, ıslanarak kullanılamaz hale geldi.

AA'nın haberine göre, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkan Vekili ve Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, köydeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, aşırı yağış nedeniyle harman yerinde satılmak üzere bekletilen pirincin sular altında kaldığını söyledi.

Islanan çeltiklerin artık satılamayacağını ve çürüyeceğini belirten Gamzeli, "Harmanda bekleyen ürünlerimizi Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) almasını istiyoruz. Çünkü hem fiyat düştü hem de piyasada alıcı yok. TMO'nun çiftçimizin kara gün dostu olduğunu göstermesini bekliyoruz." dedi.

Karadayı köyü muhtarı Aslan Kütük de dere yatağındaki menfezlerin dar olması sonucu sel sularının pirinçlerin üzerine taştığını anlatarak, "Sulama kanalımız tamamen doldu. Kuraklıktan çektik, şimdi de pirinci sele kaptırdık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 1
  • Misafir 26 Ekim 2018 Cuma 00:36
    Allah yardımcınız olsun inşallah
Kalan karakter : 300
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X