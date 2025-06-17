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        Erkek arkadaşının ofisine ateş açıp, kendini vurmaya çalıştı

        ÇANKIRI'da tartıştığı erkek arkadaşının ofisine tabancayla ateş eden kadın, daha sonra kendini vurmaya çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 17:42 Güncelleme: 17.06.2025 - 17:45
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        Erkek arkadaşının ofisine ateş açıp, kendini vurmaya çalıştı
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        ÇANKIRI'da tartıştığı erkek arkadaşının ofisine tabancayla ateş eden kadın, daha sonra kendini vurmaya çalıştı. Kadına polis ekipleri müdahale ederken, o anlar kameraya yansıdı.

        Çankırı'da avukat Z.K. ile kız arkadaşı T.P. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Z.K.'nin avukatlık ofisine giden T.P., iş yerinin kapısına tabancayla bir el ateş ederek binanın önüne indi. T.P. daha sonra tabancayla sokak ortasında havaya ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin ikna çabalarına rağmen elindeki tabancayı bırakmayan T.P., silahı başına dayadı. Bu sırada silah tutukluk yapınca, polis ekipleri kadına müdahale etti. Kadın, sağlık ekiplerince kontrol için Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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