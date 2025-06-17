Erkek arkadaşının ofisine ateş açıp, kendini vurmaya çalıştı

ÇANKIRI'da tartıştığı erkek arkadaşının ofisine tabancayla ateş eden kadın, daha sonra kendini vurmaya çalıştı. Kadına polis ekipleri müdahale ederken, o anlar kameraya yansıdı.

Çankırı'da avukat Z.K. ile kız arkadaşı T.P. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Z.K.'nin avukatlık ofisine giden T.P., iş yerinin kapısına tabancayla bir el ateş ederek binanın önüne indi. T.P. daha sonra tabancayla sokak ortasında havaya ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin ikna çabalarına rağmen elindeki tabancayı bırakmayan T.P., silahı başına dayadı. Bu sırada silah tutukluk yapınca, polis ekipleri kadına müdahale etti. Kadın, sağlık ekiplerince kontrol için Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.