ÇANKIRI (AA) - Çankırı Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde çıkarılan 8 buçuk milyon yıllık kılıç dişli kaplan fosili, tuz festivalinin maskotu oldu.

Çankırı Belediyesince, 26-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak festivalin maskotu tanıtıldı. "Tuzi" ismi verilen maskotun oyuncakları da festival kapsamında katılımcılara dağıtılacak.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte daha önceki etkinliklerde tuz lambasının hediye edildiğini anımsatarak, "Çorakyerler kazı alanından çıkarılan ve Çankırı Müzesi'nde sergilenen 8,5 milyon yıllık kılıç dişli kaplandan esinlenerek yeni bir maskot oluşturduk. Daha önce de maketini yaptırmıştık. "Tuzi" ismini koyduğumu ve halkın da çok beğenisini kazanan maskotun çok sayıda oyuncağını da ürettik. 26-28 Ağustos'ta yapacağımız festivalde de ise katılımcılara dağıtımını gerçekleştireceğiz." dedi.

- "Tuzi'yi dünyaya tanıtacağız"

Maskotun festival sonrasında da kullanılacağını, bölgede bulunan diğer fosillerle ilgili de çalışmalar planlandığını ifade eden Esen, "Maskotumuz geleneksel hale gelecek. Festival kortejinde de bizlerle yürüyecek. Emsal benzer fosiller mutlaka vardır ama bunun aynısının dünya genelinde bulunmadığı uzmanlarca söylendi. Daha önce tuz mağarasında heykeltıraşlarımızın duvara rölyef çalışmasını yaptığı kılıç dişli kaplan fosili, ziyaretçilerden yoğun ilgi görmüştü. Bu çalışmalarımızla Tuzi'yi, Türkiye ve dünyaya tanıtacağız." diye konuştu.

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