Çankırı'da sahte para ve sahte içki ele geçirildi

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen operasyonda 11 bin 180 lira sahte para ile 118 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte para ve sahte içkiyle mücadele amacıyla operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 11 bin 180 lira sahte olduğu değerlendirilen para, 118,3 litre sahte olduğu değerlendirilen içki, bir bıçak, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.



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