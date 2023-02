İçişleri Bakanı Soylu, Eldivan hükümet konağının açılışında konuştu: (1)

ÇANKIRI (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "29 Ekim 2023, yani Cumhuriyet'in yüzüncü yılında Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız o günde bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak." dedi.

Soylu, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yapılan yeni kaymakamlık binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni binanın Eldivan'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin çok badirelerden geçtiğini belirten Soylu, "Kimini dedelerimiz, kimini babalarımız, kimini anneler yaşadı, kimini bizler yaşadık. Bu ülkeyi naçar bırakmak, bu ülkenin insanına parmak sallamak, bu ülkenin insanına 'Sen kimsin haddini hududunu bil' demek için bin bir türlü senaryonun içine hep beraber gark edildik. Bu ülke zengin bir ülkedir. Bu ülke güçlü bir ülkedir ve bu millet asil bir millettir. Bizi kendimizden emin etmemek için, öz güvenimizi üzerimizden almak için, 'Siz ne işe yararsınız, siz yapamazsınız, siz beceremezsiniz, siz gerçekleştiremezsiniz.' demek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar." diye konuştu.

Türkiye'de bugüne kadar hizmet etmek isteyenlerin iftiralara, hakaretlere uğradığını, her türlü çelmenin takıldığını dile getiren Soylu, "Bir tek bu ülke zenginleşmesin, bu ülke büyümesin, bu ülke serpilmesin, bu ülke etrafındaki coğrafyaya umut olmasın, Müslüman olanlara istediğimiz eziyeti istediğimiz yerde yapabilelim diye bir anlayışı ortaya koyabilmek için yapmadıkları kalmadı. Her eser yapana, her millete hizmetkarlık yapana, her yol yapana, her baraj yapana... Tayyip Erdoğan bu ülkede sadece yol yapmadı, sadece baraj yapmadı, sadece dünyanın en büyük havalimanlarından birisini yapmadı, sadece otobanlar yapmadı, sadece şehir hastaneleri yapmadı. Tayyip Erdoğan, eğer bu ülkede hakkımızı savunabiliyorsak hakkımızı yemeye çalışanlara karşı bu ülkenin insanının haysiyetini ve onurunu ifade edebiliyorsak, bunu bize Menderes’in idamından sonra Tayyip Erdoğan kazandırdı." ifadelerini kullandı.

Küçükken dedesiyle Ayasofya ile ilgili bir anısını anlatırken duygulanan Soylu, "Tayyip Erdoğan sadece bu ülkenin insanının öz güvenini yükseltmedi. Kendi minarelerimizden ezanı bize dünyanın baskısıyla yasaklayanlara karşı, 'siz kimsiniz' diye elinin tersiyle itti ve bizi özgürlüğümüzle, hürriyetimizle ve kendi yapabileceklerimizin ne olacağını ortaya koyan bir anlayışla buluşturdu. Bu ülkede herkes kendisini ifade ediyor." diye konuştu.

- “Dağlarda yüzün altında terörist kaldı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye büyük kabiliyet kazandırdığını, savunma sanayisindeki yerlilik ve millilik oranını yüzde 80'e çıkardığını vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'na gidiyorduk. Kahramanlarımız oradaydılar. Askerimiz, Mehmetçiğimiz, jandarmamız hep beraber büyük mücadele içerisinde. Almanya dedi ki 'Tank giremez', Amerika dedi ki ‘Ben mühimmata ambargo koyuyorum, bundan sonra vermeyeceğim', Kanada 'Benim kameralarımı kullanamazsınız' dedi. Orada içeri girdik, ambargoyu koydular. Zannettiler ki bizi orada karanlıkta bırakacaklar. Zannettiler ki bizi orada dumura uğratacaklar. Mehmetçiğimiz içerideyken Amerika'nın vermediği, diğerlerinin vermediği mühimmatları üzerine ay yıldızı basarak bizim mühendislerimiz ürettiler. Türkiye eski Türkiye değil. Şu anda telaş içerisindeler. Nasıl İdlib'i, Afrin'i, Cerablus'u, Azez'i, El Bab'ı, Rasulayn'ı, Tel Abyad'ı terör örgütleri idare edemiyor, nasıl Türkiye orada güvenli bölgeler oluşturdu? Eskiden Tendürek Dağı'nda her tarafta teröristler vardı. Cudi Dağı'nın her tarafında teröristler vardı. Tendürek Dağı'nın tepesinde sadece üs bölgesi ve ay yıldızlı bayrak yok, Türkiye bütün teknolojisini kahraman evlatlarıyla oraya yıktı, üs bölgesi kurmadı, uzay üssü gibi her tarafı görebileceği bir alan inşa etti. Bu dediğim bölgelerin hepsi tertemiz. Dağlarda yüzün altında terörist kaldı. Bir kardeşiniz ve evladınız, Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak söylüyorum, öyle bir irade ortaya koyuldu ki dün Jandarma komutanlarımızla birlikte toplantılar yaptık, hala bugün devam ediyorlar. 29 Ekim 2023, yani Cumhuriyet'in yüzüncü yılında Türkiye Yüzyılı’na adım attığımız o günde bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Bu ülkede bu çektirdikleri, yeter. Şimdi Gabar'da ne çıkıyor biliyor musunuz? Petrol. Hem de nasıl petrol, al traktöre koy kullan. Cudi Dağı'nda Tuşiyama Vadisi'ne indik, çok zor bir vadi. Bizimkiler oradaki teröristleri temizleyince indik, elimizi yere attık, çok yüksek kaloride bir kömür. Terör hepsini engelliyordu. Bingöl'ün genç ilçesinde 320 milyon ton şu anda demir cevheri çıkıyor. Ereğli Demir Çelik Fabrikası gibi bir fabrikada 600 milyon dolar başlangıç yatırımı yapılıyor. Ülkemiz bambaşka bir noktaya gidiyor. Amerika çıldırmasın da Avrupa kıskanmasın da ne yapsın."

(Sürecek)





