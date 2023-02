Yardım çalışmalarına katılan belediye başkanı kendi ilçesinde deprem önlemlerini artıracak

Hatay'ı vuran depremlerde can kaybımız yükseliyor!

ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Kahramanmaraş merkezli, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye giden Çankırı'nın Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör, enkaz altından 35 canın kurtarılmasına yardımcı olan ekipte yer aldı.

Ömer Güngör, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ın koordinatör vali olduğu Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi ile Elbistan ve Adıyaman'ın Besni ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Güngör, AA muhabirine, İstanbul'da bir toplantıda olduğunu, deprem sonrası bölgeye hareket ettiğini ve araçtan iner inmez arama kurtarma ekiplerine dahil olduklarını anlattı.

Felaketin çok büyük olduğuna işaret eder Güngör, Türk ve yabancı arama kurtarma ekipleriyle 34 kişiyi enkaz altından çıkardıklarını belirtti.

- Çocuğun ilk isteği Afrika'daki çocukların gıda ihtiyacının karşılanması olmuş

Çankırı, Eldivan ve Yapraklı belediye ekipleri olarak depremin yedinci günü Adıyaman'ın Besni ilçesinde Nur Apartmanı enkazından depremin 145'nci saatinde 11 yaşındaki Hanım Güllü'yü kurtardıklarını ve o anları unutamadığını dile getiren Güngör, şöyle devam etti:

"Hanım kızımız bir mucizeydi bizim için. Biz o binadan yaklaşık yetmiş ceset çıkarmıştık dört gün içinde. Bize verilen o binada oturan kişilerden aldığımız teyitlerle birlikte dört cesedimiz daha vardı enkazın altında. Allah var ya, biz o dört cesedi daha çıkarıp bir başka enkaza geçmek için uğraş veriyorduk. Biz enkazın altından canlı çıkaramasak bile enkaz altındaki vatandaşımızı vücut bütünlüğüyle çıkartmak için bir uğraş içindeydik. O yüzden hassas çalışıyorduk. Operatör arkadaşımızın dikkatiyle birlikte enkazda bulduğumuz kalorifer peteğini alalım dedik. Onu aldıktan sonra Hanım kızımız bize oradan el salladı. Tabii o anın verdiği heyecan, mutluluk inanın tarif edilecek gibi değil... Hanım kızımızın bizden ilk isteği Afrika'daki kardeşlerine su ve yemek ikramı yapılması oldu."

Arama kurtarma çalışmalarında birçok mucizeye şahitlik ettiklerini ifade eden Güngör, şunları söyledi:



"Enkaz altındaki çocuklarının çıkarılmasıyla alakalı bizlere destek veren, enkazın altındaki bir babanın gerekirse bacağımı kesin ama benden sonra hemen evlatlarımı çıkarın dediğine de şahitlik ettik biz. Elbistan'da Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencilerinden Özge Yılmaz kardeşimizle yaklaşık 10 saat konuştuk enkazın altında. İspanyol bir ekiple çalışıldı. Kendisi diyetisyenlik okuduğu için sağlık bilgisi de vardı. Annesinin nabzını kontrol ettiğini annesinin nabzının atmadığını söyledi. 'Annemi kaybettim' dedi. 'Ablam yan odada üzerinde bir enkaz var, benim ortamım müsait fakat ablam benim gibi şanslı değil' dedi. Orada 14 saatlik bir çalışma sonrasında ablası Berivan arkadaşımızı sağ salim çıkardık fakat depremin 72'nci saati Özge ve annesini maalesef kaybettik."

- "Her an bizim de başımıza gelebilir"

Yapraklı Belediyesi olarak meclis toplantılarını her ayın ilk cuma günü gerçekleştirdiklerini, mart ayının ilk cuma günü de mecliste gördüklerini, yaşadıklarını anlatacaklarını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"İmar konusunda, kat konusunda alınabilecek tedbirler konusunda hemen meclisimizle beraber kararlar alacağız, sonuçta bizim ilimiz de fay hattı üzerinde. Bugün oralara gelmiş olabilir bu deprem ama yarın ya da bu gece Çankırı'yı vurmayacağı da sonuçta net değil. Her an bizim de başımıza gelebilir. Ben orada gönüllü birçok arkadaşımın çabasına şahitlik ettim. Gönüllülük amenna ama alet edevat olmadığı zaman el gücü de bir yere kadar oluyor. O yüzden bir an evvel eksik olan, gördüğümüz iş makineleri, ilk yardım, kurtarma çalışmalarında kullanılan alet edevat olsun eksiklerimizi tamamlayıp bizler de ilçe olarak hazır hale geleceğiz."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.