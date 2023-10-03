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        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutukladı

        Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:21 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:21
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        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutukladı
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        Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        İstihbari çalışmalar kapsamında şüpheli bir araçta arama yapıldı. Aramada 400 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı hakimlikçe tutuklandı.

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