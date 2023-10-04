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        Çankırı'da terör örgütü üyeliği suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Çankırı'da, terör örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:24 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:24
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        Çankırı'da terör örgütü üyeliği suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Çankırı'da, terör örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişi yakalandı.

        Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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