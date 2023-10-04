Çankırı'da terör örgütü üyeliği suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Çankırı'da, terör örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 04.10.2023 - 16:24 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:24
Çankırı'da, terör örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişi yakalandı.
Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.