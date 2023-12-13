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        Çankırı'da 113 suç kaydı bulunan kişi yakalandı

        Çankırı'da 113 suç kaydı olan ve hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 14:33 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:33
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        Çankırı'da 113 suç kaydı bulunan kişi yakalandı
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        Çankırı'da 113 suç kaydı olan ve hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Nurettin Cinsoy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, 113 suç kaydı bulunan ve silahla yağma, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 15 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C.A. yakalandı.

        H.C.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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